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Носков Андрей Григорьевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

22.11.1869

Дата смерти

20.01.1940

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1869

Отец: Носков Григорий Николаевич

Мать: Носкова Евдокия Петровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
30.06.1899

Дочь: Мария Андреевна

Мать ребёнка: Носкова Акилина Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1903

Сын: Носков Павел Андреевич

Мать ребёнка: Носкова Акилина Васильевна

Рождение ребёнка
11.12.1905

Сын: Носков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Носкова Акилина Васильевна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
18.02.1916

Жена: Носкова Лариса Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
20.12.1916

Сын: Носков Александр Андреевич

Мать ребёнка: Носкова Лариса Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
31.07.1921

Дочь: Иванова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Носкова Лариса Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
03.07.1925

Сын: Носков Иван Андреевич

Мать ребёнка: Носкова Лариса Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Носкова Акилина Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
20.01.1940
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
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