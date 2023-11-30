Носков Андрей Григорьевич
Место рождения
Дата рождения22.11.1869
Дата смерти20.01.1940
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1869
Рождение ребёнка
30.06.1899
Дочь: Мария Андреевна
Мать ребёнка: Носкова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
10.02.1903
Мать ребёнка: Носкова Акилина Васильевна
Рождение ребёнка
11.12.1905
Мать ребёнка: Носкова Акилина Васильевна
Бракосочетание
18.02.1916
Жена: Носкова Лариса Федоровна
Рождение ребёнка
20.12.1916
Сын: Носков Александр Андреевич
Мать ребёнка: Носкова Лариса Федоровна
Рождение ребёнка
31.07.1921
Дочь: Иванова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Носкова Лариса Федоровна
Рождение ребёнка
03.07.1925
Мать ребёнка: Носкова Лариса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.01.1940