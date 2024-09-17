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Носков Александр Андреевич

Место рождения

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

20.12.1916

Дата смерти

14.10.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916

Отец: Носков Андрей Григорьевич

Мать: Носкова (Егорова) Лариса Федоровна

Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1916 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 47
Место жительства
Неизвестно
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
20.12.1916
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1916 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 47
Смерть
14.10.1917
Дубки, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 57

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