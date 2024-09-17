Носков Александр Андреевич
Место рождения
Дата рождения20.12.1916
Дата смерти14.10.1917
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1916
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1916 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 47
Место жительства
Неизвестно
Крещение
20.12.1916
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1916 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 47
Смерть
14.10.1917
Метрическая книга Николаевской Большесиземской церкви за 1917 год | ГАВО Ф.496 Оп.38 Д.211 | 57