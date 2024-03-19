Кирикова (Егорова) Екатерина Федоровна
Место рождения
Дата рождения25.11.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895
Отец: Егоров Федор Егорович
Крещение
26.11.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.08.1917
Рождение ребёнка
29.06.1919
Сын: Кириков Лангин Николаевич
Отец ребёнка: Кириков Николай Иванович
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно