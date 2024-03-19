Кирикова (Егорова) Екатерина Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирикова (Егорова) Екатерина Федоровна

Кирикова (Егорова) Екатерина Федоровна

Место рождения

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

25.11.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1895

Отец: Егоров Федор Егорович

Мать: Егорова Ираида Дмитриевна

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Крещение
26.11.1895
Сизьма, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
29.08.1917

Муж: Кириков Николай Иванович

Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
29.06.1919

Сын: Кириков Лангин Николаевич

Отец ребёнка: Кириков Николай Иванович

Место жительства
Неизвестно
Марьино, Шекснинский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close