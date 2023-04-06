Григорий Александров
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти20.05.1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец: Александр Евстафиев
Мать: Домна Федорова
Рождение ребёнка
28.12.1859
Сын: Василий Григорьев
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
01.12.1860
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
17.01.1863
Дочь: Анна Григорьева
Мать ребёнка: Марья Васильева
Рождение ребёнка
19.12.1866
Дочь: Анисья Григорьева
Мать ребёнка: Марья Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марья Васильева
Место жительства
Неизвестно
Смерть
20.05.1878