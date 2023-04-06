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Григорий Александров

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Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1834

Дата смерти

20.05.1878

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834

Отец: Александр Евстафиев

Мать: Домна Федорова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.12.1859

Сын: Василий Григорьев

Мать ребёнка: Марья Васильева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1860

Сын: Белов Николай Григорьев

Мать ребёнка: Марья Васильева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1863

Дочь: Анна Григорьева

Мать ребёнка: Марья Васильева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1866

Дочь: Анисья Григорьева

Мать ребёнка: Марья Васильева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марья Васильева

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
20.05.1878
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
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