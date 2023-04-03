Домна Федорова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1810 или 1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Сын: Григорий Александров
Отец ребёнка: Александр Евстафиев
Рождение ребёнка
02.02.1838
Дочь: Агафья Александрова
Отец ребёнка: Александр Евстафиев
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Александрова
Отец ребёнка: Александр Евстафиев
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Александр Евстафиев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно