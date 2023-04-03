Домна Федорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Домна Федорова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1810 или 1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1809 г.р.

Дети

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1810 или 1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Григорий Александров

Отец ребёнка: Александр Евстафиев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1838

Дочь: Агафья Александрова

Отец ребёнка: Александр Евстафиев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Александрова

Отец ребёнка: Александр Евстафиев

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Евстафиев

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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