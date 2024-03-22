Александр Евстафиев
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смерти05.11.1882
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Евстафий (Астафий) Петров
Мать: Любовь Родионова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Григорий Александров
Мать ребёнка: Домна Федорова
Рождение ребёнка
02.02.1838
Дочь: Агафья Александрова
Мать ребёнка: Домна Федорова
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Настасья Александрова
Мать ребёнка: Домна Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Домна Федорова
Место жительства
Неизвестно
Смерть
05.11.1882
Причина смерти: от Антонова огня