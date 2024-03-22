Александр Евстафиев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАлександр Евстафиев

Александр Евстафиев

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

1809

Дата смерти

05.11.1882

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Евстафий (Астафий) Петров

Мать: Любовь Родионова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1834

Сын: Григорий Александров

Мать ребёнка: Домна Федорова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
02.02.1838

Дочь: Агафья Александрова

Мать ребёнка: Домна Федорова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Настасья Александрова

Мать ребёнка: Домна Федорова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Домна Федорова

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
05.11.1882
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от Антонова огня
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close