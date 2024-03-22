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Белов Николай Григорьев

Место рождения

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния

Дата рождения

01.12.1860

Дата смерти

01.02.1908

Пол

Мужской

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860

Отец: Григорий Александров

Мать: Марья Васильева

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
03.09.1880

Жена: Елизавета Михайлова

Бракосочетание
22.08.1883

Жена: Пелагея Степанова

Рождение ребёнка
1885

Дочь: Ксения Николаевна

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
12.05.1887

Сын: Белов Федор Николаевич

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
28.11.1890

Сын: Белов Николай Николаевич

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
10.10.1892

Дочь: Калинина Праскева Николаевна

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
22.12.1895

Дочь: Зиновьева Евгения Николаевна

Мать ребёнка: Пелагея Степанова

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
01.02.1908
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Причина смерти: от чахотки
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