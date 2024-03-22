Белов Николай Григорьев
Место рождения
Дата рождения01.12.1860
Дата смерти01.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1860
Отец: Григорий Александров
Мать: Марья Васильева
Бракосочетание
03.09.1880
Жена: Елизавета Михайлова
Бракосочетание
22.08.1883
Жена: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
1885
Дочь: Ксения Николаевна
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
12.05.1887
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
28.11.1890
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
10.10.1892
Дочь: Калинина Праскева Николаевна
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Рождение ребёнка
22.12.1895
Дочь: Зиновьева Евгения Николаевна
Мать ребёнка: Пелагея Степанова
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.02.1908
Причина смерти: от чахотки