Марья Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Марья Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
28.12.1859

Сын: Василий Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Александров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
01.12.1860

Сын: Белов Николай Григорьев

Отец ребёнка: Григорий Александров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
17.01.1863

Дочь: Анна Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Александров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
19.12.1866

Дочь: Анисья Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Александров

Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Григорий Александров

Место жительства
Неизвестно
Поддубки, Тарусский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно