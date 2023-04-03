Марья Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
28.12.1859
Сын: Василий Григорьев
Отец ребёнка: Григорий Александров
Рождение ребёнка
01.12.1860
Отец ребёнка: Григорий Александров
Рождение ребёнка
17.01.1863
Дочь: Анна Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Александров
Рождение ребёнка
19.12.1866
Дочь: Анисья Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Александров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Григорий Александров
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно