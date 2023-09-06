Субботин Иван (Иоанн) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1811
Дата смертиДо 1868 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
Вычислено 1811
Отец: Субботин Иван Фёдорович
Мать: не указана
от первой жены Источник: ГАПК Ф 111 Оп 1 Д 1922 РС 1858 стр 47 № 118
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.
Сын: Субботин Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.07.1838 ст.
Дочь: Христина Ивановна
Мать ребёнка: Субботина Маремьяна Алексеевна
Ф 412 Оп 1 Д 30 стр 23 №134ж
Рождение ребёнка
С 1845 по 1849 ст.
Сын: Субботин Николай Иванович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1850 ст.
Сын: Субботин Никанор Иванович
Мать ребёнка: Субботина Маремьяна Алексеевна
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Поручитель
03.11.1857 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Поручитель по жениху Стефану Егоровичу (Георгиевичу) Субботину и Февронии Филипповны (ур. Ширинкиной) Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 538 стр. 277 №57
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 1868 ст.