Субботин Иван (Иоанн) Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Иван (Иоанн) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1811

Дата смерти

До 1868 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1811

Отец: Субботин Иван Фёдорович

Мать: не указана

от первой жены Источник: ГАПК Ф 111 Оп 1 Д 1922 РС 1858 стр 47 № 118
Рождение ребёнка
Вычислено 1834 ст.

Сын: Субботин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.07.1838 ст.

Дочь: Христина Ивановна

Мать ребёнка: Субботина Маремьяна Алексеевна

Ф 412 Оп 1 Д 30 стр 23 №134ж
Рождение ребёнка
С 1845 по 1849 ст.

Сын: Субботин Николай Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1850 ст.

Сын: Субботин Никанор Иванович

Мать ребёнка: Субботина Маремьяна Алексеевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Поручитель
03.11.1857 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
Поручитель по жениху Стефану Егоровичу (Георгиевичу) Субботину и Февронии Филипповны (ур. Ширинкиной) Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 538 стр. 277 №57
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Маремьяна Алексеевна

Смерть
До 1868 ст.
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