Субботина Маремьяна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1808 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1850 ст.
Сын: Субботин Никанор Иванович
Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно