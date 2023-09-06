Субботина Маремьяна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина Маремьяна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1808 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1811 г.р.

Дети

Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1808 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1850 ст.

Сын: Субботин Никанор Иванович

Отец ребёнка: Субботин Иван Иванович

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Субботин Иван Иванович

Смерть
Неизвестно
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