Субботин Иван (Иоанн) Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1787 ст.
Дата смертиПосле 1857 ст.
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787 ст.
Отец: Субботин Фёдор
Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.
Дочь: Надежда Ивановна
Замараево, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1811
от первой жены Источник: ГАПК Ф 111 Оп 1 Д 1922 РС 1858 стр 47 № 118
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.
Мать ребёнка: Субботина Ирина Андреевна
Рождение ребёнка
14.09.1823 ст.
Дочь: Любовь Ивановна
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК АП - Ф 412 Оп 1 Д 104 стр 17 №139ж дер. Косогоры крестьянина дочь
Рождение ребёнка
Около 1827
Дочь: Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.
Сын: Субботин Николай
от второй жены отдан в рекруты в 1851 году
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
1 жена
Смерть
После 1857 ст.
На 1857 год ему 88 И В Ф 412 оп 1 д 18 стр 48