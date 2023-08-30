Субботин Иван (Иоанн) Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботин Иван (Иоанн) Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1787 ст.

Дата смерти

После 1857 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1787 ст.

Отец: Субботин Фёдор

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1803 ст.

Дочь: Надежда Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Замараево, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Вычислено 1811

Сын: Субботин Иван Иванович

Мать ребёнка: не указана

от первой жены Источник: ГАПК Ф 111 Оп 1 Д 1922 РС 1858 стр 47 № 118
Рождение ребёнка
Вычислено 1813 ст.

Сын: Субботин Егор Иванович

Мать ребёнка: Субботина Ирина Андреевна

Рождение ребёнка
14.09.1823 ст.

Дочь: Любовь Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК АП - Ф 412 Оп 1 Д 104 стр 17 №139ж дер. Косогоры крестьянина дочь
Рождение ребёнка
Около 1827

Дочь: Анна Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1839 ст.

Сын: Субботин Николай

Мать ребёнка: не указана

от второй жены отдан в рекруты в 1851 году
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Ксения Семёновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Субботина Ирина Андреевна

1 жена
Смерть
После 1857 ст.
На 1857 год ему 88 И В Ф 412 оп 1 д 18 стр 48
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