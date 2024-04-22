Бакланова (Субботина) Ксения Ивановна
Место рождения
Дата рожденияВычислено 1829
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829
Бракосочетание
22.01.1850 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
деревни Кондратовой Кн Бутеро-Р крестьянин 20 лет, 1 браком, правосл и деревни Косогоры Кн Голицыных крестьянская дочь девица 22 года Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 1 Д 210 стр 94 №6
Смерть
Неизвестно