Бакланова (Субботина) Ксения Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБакланова (Субботина) Ксения Ивановна

Бакланова (Субботина) Ксения Ивановна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Вычислено 1829

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1829

Отец: не указан

Мать: не указана

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
22.01.1850 ст.

Муж: Бакланов Никифор Степанович

Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
деревни Кондратовой Кн Бутеро-Р крестьянин 20 лет, 1 браком, правосл и деревни Косогоры Кн Голицыных крестьянская дочь девица 22 года Источник: ГАПК ППК Ф 37 Оп 1 Д 210 стр 94 №6
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close