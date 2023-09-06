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Субботин Николай (2) Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1845 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮМ
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Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1845 ст.

Отец: Субботин Иван Иванович

Мать: не указана

Восприемник
04.10.1861 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В у Сергея Николаевича Субботина = племянник, сын брата и крестьянская дочь девица Елена Егоровна Субботина Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 546а стр 265 " 212
Бракосочетание
20.01.1863 ст.

Жена: Субботина Матрёна Ильинична

Рождение ребёнка
12.03.1865 ст.

Сын: Субботин Алексей Николаевич

Мать ребёнка: Субботина Матрёна Ильинична

Якунчики, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 364 стр 22 №38м
Рождение ребёнка
29.06.1866 ст.

Сын: Субботин Афанасий Николаевич

Мать ребёнка: Субботина Матрёна Ильинична

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 37 Оп 1 Д 402 стр 49 №111
Смерть
Неизвестно
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