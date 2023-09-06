Субботин Николай (2) Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1845 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Вычислено 1845 ст.
Отец: Субботин Иван Иванович
Мать: не указана
Восприемник
04.10.1861 ст.
Верхние Муллы, Пермский уезд, Пермская губерния
В у Сергея Николаевича Субботина = племянник, сын брата и крестьянская дочь девица Елена Егоровна Субботина Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 546а стр 265 " 212
Бракосочетание
20.01.1863 ст.
Рождение ребёнка
12.03.1865 ст.
Сын: Субботин Алексей Николаевич
Мать ребёнка: Субботина Матрёна Ильинична
Якунчики, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК (ППК) Ф 37 Оп 1 Д 364 стр 22 №38м
Рождение ребёнка
29.06.1866 ст.
Сын: Субботин Афанасий Николаевич
Мать ребёнка: Субботина Матрёна Ильинична
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 37 Оп 1 Д 402 стр 49 №111
Смерть
Неизвестно