Панов Петр Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Николай Петрович
Мать: Панова Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юлия Петровна
Мать ребёнка: Панова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Панова Вера
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Наталья Петровна
Мать ребёнка: Панова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Панова Вера
Смерть
Неизвестно