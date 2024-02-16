Панов Петр Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панов Петр Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панов Николай Петрович

Мать: Панова Ульяна Максимовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юлия Петровна

Мать ребёнка: Панова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Панова Вера

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Наталья Петровна

Мать ребёнка: Панова Вера

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Панова Вера

Смерть
Неизвестно
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