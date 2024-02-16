Панов Николай Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панов Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Любовь Николаевна
Мать ребёнка: Панова Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Панова Ульяна Максимовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скачилова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Панова Ульяна Максимовна
Смерть
Неизвестно