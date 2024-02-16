Панова Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова Вера

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панова) Юлия Петровна

Отец ребёнка: Панов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панова) Ольга Петровна

Отец ребёнка: Панов Петр Николаевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Панова) Наталья Петровна

Отец ребёнка: Панов Петр Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Панов Петр Николаевич

Смерть
Неизвестно

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