Панова (Стрижак) Ульяна Максимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Панова (Стрижак) Ульяна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

2022

Пол

Женский

Добавил:

ТГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Стрижак Максим

Мать: Стрижак Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Олег Николаевич

Отец ребёнка: Панов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Панов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гуляева Любовь Николаевна

Отец ребёнка: Панов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панов Петр Николаевич

Отец ребёнка: Панов Николай Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Скачилова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Панов Николай Петрович

Смерть
2022
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