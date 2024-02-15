Панова (Стрижак) Ульяна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти2022
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Стрижак Максим
Мать: Стрижак Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гуляева Любовь Николаевна
Отец ребёнка: Панов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Панов Николай Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Скачилова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Панов Николай Петрович
Смерть
2022