Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила 01.03.1954 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 01.03.1954, Чита, город Чита, Забайкальский край

Отец
Леонтьев ЮрийНеизвестно г.р.
Мать
Леонтьева (Гурулева) Марфа07.03.1931 г.р.
Супруги
Михаэлис Юрий03.05.1939 г.р.
Дети
Михаэлис Виталий29.09.1972 г.р.
Михаэлис Юрий28.08.1975 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1954

Отец: Леонтьев Юрий

Мать: Леонтьева (Гурулева) Марфа

Чита, город Чита, Забайкальский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михаэлис Юрий

Рождение ребёнка
29.09.1972

Сын: Михаэлис Виталий

Отец ребёнка: Михаэлис Юрий

Чита, город Чита, Забайкальский край

Рождение ребёнка
28.08.1975

Сын: Михаэлис Юрий

Отец ребёнка: Михаэлис Юрий

Чита, город Чита, Забайкальский край

Рождение ребёнка
24.10.1979

Дочь: Коптева (Михаэлис) Марина

Отец ребёнка: Михаэлис Юрий

Чита, город Чита, Забайкальский край

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