Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила
женский, родилась 01.03.1954, Чита, город Чита, Забайкальский край
ОтецЛеонтьев ЮрийНеизвестно г.р.
МатьЛеонтьева (Гурулева) Марфа07.03.1931 г.р.
Супруги
Михаэлис Юрий03.05.1939 г.р.
Дети
Михаэлис Виталий29.09.1972 г.р.
Михаэлис Юрий28.08.1975 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.03.1954
Отец: Леонтьев Юрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михаэлис Юрий
Рождение ребёнка
29.09.1972
Сын: Михаэлис Виталий
Отец ребёнка: Михаэлис Юрий
Рождение ребёнка
28.08.1975
Сын: Михаэлис Юрий
Отец ребёнка: Михаэлис Юрий
Рождение ребёнка
24.10.1979
Дочь: Коптева (Михаэлис) Марина
Отец ребёнка: Михаэлис Юрий