Леонтьева (Гурулева) Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Леонтьева (Гурулева) Марфа

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Место рождения

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край

Дата рождения

07.03.1931

Дата смерти

06.06.2002

Пол

Женский

Отец

1903 г.р.

Мать

1899 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931

Отец: Гурулев Марк

Мать: Гурулева Людмила

Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край
Рождение ребёнка
01.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульц Татьяна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Виктор

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
06.06.2002