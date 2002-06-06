Леонтьева (Гурулева) Марфа
Место рождения
Дата рождения07.03.1931
Дата смерти06.06.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1931
Отец: Гурулев Марк
Мать: Гурулева Людмила
Рождение ребёнка
01.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Чита, город Чита, Забайкальский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульц Татьяна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Виктор
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
06.06.2002