Шульц (Леонтьева) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шульц (Леонтьева) Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

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Мать

1931 г.р.

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Леонтьева (Гурулева) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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