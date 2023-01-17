село Акша, село Акша, Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019) — Familio

Акша

Акшинский муниципальный район, Забайкальский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Волости и населенные места 1893 года

НазваниеСословиеДворовВсего жителейСкот
Забайкальская область, Акшинский округ
260Акша, окружной город, станица, станичное правление, на правом берегу р. Онона. От Читы 250 вер. Церковь, учебное заведение и почтовое отделение.782

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Забайкальский край, Акшинский район
12110Акшасело50°17'113°16'M-49-071

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Забайкальский край, Акшинский муниципальный район, Акшинское сельское поселение
76603411101с Акшасело
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