Леонтьев Юрий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio

Леонтьев Юрий

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился Неизвестно

Супруги
Леонтьева (Гурулева) Марфа07.03.1931 г.р.
Дети
Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила01.03.1954 г.р.
Леонтьев ВикторНеизвестно г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Леонтьев Виктор

Мать ребёнка: Леонтьева (Гурулева) Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Леонтьева (Гурулева) Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шульц (Леонтьева) Татьяна

Мать ребёнка: Леонтьева (Гурулева) Марфа

Рождение ребёнка
01.03.1954

Дочь: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила

Мать ребёнка: Леонтьева (Гурулева) Марфа

Чита, город Чита, Забайкальский край

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