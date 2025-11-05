Леонтьев Юрий
мужской, родился Неизвестно
Супруги
Леонтьева (Гурулева) Марфа07.03.1931 г.р.
Дети
Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила01.03.1954 г.р.
Леонтьев ВикторНеизвестно г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Леонтьев Виктор
Мать ребёнка: Леонтьева (Гурулева) Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шульц (Леонтьева) Татьяна
Мать ребёнка: Леонтьева (Гурулева) Марфа
Рождение ребёнка
01.03.1954
Дочь: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила
Мать ребёнка: Леонтьева (Гурулева) Марфа
Чита, город Чита, Забайкальский край