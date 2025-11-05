Михаэлис Юрий 03.05.1939 — найти родственников по фамилии на Familio

Михаэлис Юрий

Автор
АБ
Бунтин А.

мужской, родился 03.05.1939, Москва, город федерального значения Москва

Мать
Михаэлис АнтонинаНеизвестно г.р.
Отец
Михаэлис Георгий1908 г.р.
Супруги
Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила01.03.1954 г.р.
Дети
Михаэлис Виталий29.09.1972 г.р.
Михаэлис Юрий28.08.1975 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939

Отец: Михаэлис Георгий

Мать: Михаэлис Антонина

Москва, город федерального значения Москва

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила

Рождение ребёнка
29.09.1972

Сын: Михаэлис Виталий

Мать ребёнка: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила

Чита, город Чита, Забайкальский край

Рождение ребёнка
28.08.1975

Сын: Михаэлис Юрий

Мать ребёнка: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила

Чита, город Чита, Забайкальский край

Рождение ребёнка
24.10.1979

Дочь: Коптева (Михаэлис) Марина

Мать ребёнка: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила

Чита, город Чита, Забайкальский край

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