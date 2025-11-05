Михаэлис Юрий
мужской, родился 03.05.1939, Москва, город федерального значения Москва
МатьМихаэлис АнтонинаНеизвестно г.р.
ОтецМихаэлис Георгий1908 г.р.
Супруги
Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила01.03.1954 г.р.
Дети
Михаэлис Виталий29.09.1972 г.р.
Михаэлис Юрий28.08.1975 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.05.1939
Отец: Михаэлис Георгий
Мать: Михаэлис Антонина
Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
29.09.1972
Сын: Михаэлис Виталий
Мать ребёнка: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила
Рождение ребёнка
28.08.1975
Сын: Михаэлис Юрий
Мать ребёнка: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила
Рождение ребёнка
24.10.1979
Дочь: Коптева (Михаэлис) Марина
Мать ребёнка: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила