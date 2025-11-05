Коптева (Михаэлис) Марина
женский, родилась 24.10.1979, Чита, город Чита, Забайкальский край
МатьМихаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила01.03.1954 г.р.
ОтецМихаэлис Юрий03.05.1939 г.р.
Супруги
Коптев Алексей13.01.1977 г.р.
Дети
Коптев Михаил25.11.2003 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979
Чита, город Чита, Забайкальский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коптев Алексей
Рождение ребёнка
25.11.2003
Сын: Коптев Михаил
Отец ребёнка: Коптев Алексей
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область
Рождение ребёнка
22.02.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Коптев Алексей
Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область