Коптева (Михаэлис) Марина 24.10.1979 — найти родственников по фамилии на Familio

Коптева (Михаэлис) Марина

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 24.10.1979, Чита, город Чита, Забайкальский край

Мать
Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила01.03.1954 г.р.
Отец
Михаэлис Юрий03.05.1939 г.р.
Супруги
Коптев Алексей13.01.1977 г.р.
Дети
Коптев Михаил25.11.2003 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1979

Отец: Михаэлис Юрий

Мать: Михаэлис (Алехина) (Леонтьева) Людмила

Чита, город Чита, Забайкальский край

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коптев Алексей

Рождение ребёнка
25.11.2003

Сын: Коптев Михаил

Отец ребёнка: Коптев Алексей

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область

Рождение ребёнка
22.02.2010

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Коптев Алексей

Никель, Печенгский муниципальный район, Мурманская область

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