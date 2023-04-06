Иевлева (Демидова) Дарья
Место рождения
Дата рождения10.03.1847
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1847
Отец: Гавриловъ Тихонъ
Мать: Гаврилова Татьяна
Бракосочетание
27.10.1865
Муж: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1867
Сын: Иевлевъ Николай
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1869
Дочь: Кундинова Ольга
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1870
Дочь: Бычкова Евдокія
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
14.03.1873
Сын: Иевлевъ Алексей
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Родионова Любовь Петрова
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
14.04.1879
Дочь: Ирина
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Шорохова Матрена
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
17.03.1884
Сын: Иевлевъ Алексей
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ивлевъ Василій
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
22.11.1888
Сын: Иевлевъ Стефанъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ
Рождение ребёнка
08.10.1891
Дочь: Прасковья
Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ