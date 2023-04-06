Иевлева (Демидова) Дарья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева (Демидова) Дарья

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

10.03.1847

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.03.1847

Отец: Гавриловъ Тихонъ

Мать: Гаврилова Татьяна

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
27.10.1865

Муж: Иевлевъ Петръ

Рождение ребёнка
1867

Сын: Иевлевъ Николай

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1869

Дочь: Кундинова Ольга

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Рождение ребёнка
1870

Дочь: Бычкова Евдокія

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Рождение ребёнка
14.03.1873

Сын: Иевлевъ Алексей

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1875

Дочь: Родионова Любовь Петрова

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Рождение ребёнка
14.04.1879

Дочь: Ирина

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1881

Дочь: Шорохова Матрена

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.03.1884

Сын: Иевлевъ Алексей

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ивлевъ Василій

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Рождение ребёнка
22.11.1888

Сын: Иевлевъ Стефанъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.10.1891

Дочь: Прасковья

Отец ребёнка: Иевлевъ Петръ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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