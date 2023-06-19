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Иевлевъ Николай

Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1867

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867

Отец: Иевлевъ Петръ

Мать: Иевлева Дарья

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Ивлевъ Иванъ

Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1892

Сын: Ивлевъ Ефимъ

Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1898

Сын: Ивлевъ Василий

Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1905

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иевлева Дарья Николаева