Иевлевъ Николай
Место рождения
Дата рождения1867
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1867
Отец: Иевлевъ Петръ
Мать: Иевлева Дарья
Рождение ребёнка
20.06.1890
Сын: Ивлевъ Иванъ
Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева
Рождение ребёнка
11.10.1892
Сын: Ивлевъ Ефимъ
Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева
Рождение ребёнка
17.02.1898
Сын: Ивлевъ Василий
Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева
Рождение ребёнка
02.02.1905
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Иевлева Дарья Николаева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Иевлева Дарья Николаева