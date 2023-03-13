Иевлева Дарья Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иевлева Дарья Николаева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1867 г.р.

Дети

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.06.1890

Сын: Ивлевъ Иванъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
11.10.1892

Сын: Ивлевъ Ефимъ

Отец ребёнка: Иевлевъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
28.03.1895

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Иевлевъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
17.02.1898

Сын: Ивлевъ Василий

Отец ребёнка: Иевлевъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
02.02.1905

Дочь: Евдокия

Отец ребёнка: Иевлевъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иевлевъ Николай

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