Иевлева Дарья Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.06.1890
Сын: Ивлевъ Иванъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Николай
Рождение ребёнка
11.10.1892
Сын: Ивлевъ Ефимъ
Отец ребёнка: Иевлевъ Николай
Рождение ребёнка
28.03.1895
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Иевлевъ Николай
Рождение ребёнка
17.02.1898
Сын: Ивлевъ Василий
Отец ребёнка: Иевлевъ Николай
Рождение ребёнка
02.02.1905
Дочь: Евдокия
Отец ребёнка: Иевлевъ Николай
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иевлевъ Николай