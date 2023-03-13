Бычкова (Иевлева) Евдокія
Место рожденияНе указано
Дата рождения1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870
Отец: Иевлевъ Петръ
Мать: Иевлева (Демидова) Дарья
Бракосочетание
11.02.1891
Муж: Бычковъ Иванъ
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1893
Сын: Бычковъ Никита
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
14.07.1895
Сын: Бычковъ Илья
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
07.02.1898
Дочь: (Бычкова) Агафья
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
18.03.1905
Сын: Бычковъ Алексей
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ
Рождение ребёнка
05.08.1914
Дочь: (Бычкова) Мария
Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ