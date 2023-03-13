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Бычкова (Иевлева) Евдокія

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1870

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1870

Отец: Иевлевъ Петръ

Мать: Иевлева (Демидова) Дарья

Бракосочетание
11.02.1891

Муж: Бычковъ Иванъ

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1893

Сын: Бычковъ Никита

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Бычковъ Илья

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1898

Дочь: (Бычкова) Агафья

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1905

Сын: Бычковъ Алексей

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1914

Дочь: (Бычкова) Мария

Отец ребёнка: Бычковъ Иванъ

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

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