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Бычковъ Иванъ

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

18.02.1872

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872

Отец: Бычковъ Василий

Мать: Бычкова Екатерина Егорова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
11.02.1891

Жена: Бычкова Евдокія

Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1893

Сын: Бычковъ Никита

Мать ребёнка: Бычкова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
14.07.1895

Сын: Бычковъ Илья

Мать ребёнка: Бычкова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.02.1898

Дочь: Агафья

Мать ребёнка: Бычкова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.03.1905

Сын: Бычковъ Алексей

Мать ребёнка: Бычкова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
05.08.1914

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Бычкова Евдокія

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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