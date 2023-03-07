Бычковъ Иванъ
Место рождения
Дата рождения18.02.1872
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1872
Отец: Бычковъ Василий
Бракосочетание
11.02.1891
Жена: Бычкова Евдокія
Зилаир, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.03.1893
Сын: Бычковъ Никита
Мать ребёнка: Бычкова Евдокія
Рождение ребёнка
14.07.1895
Сын: Бычковъ Илья
Мать ребёнка: Бычкова Евдокія
Рождение ребёнка
07.02.1898
Дочь: Агафья
Мать ребёнка: Бычкова Евдокія
Рождение ребёнка
18.03.1905
Сын: Бычковъ Алексей
Мать ребёнка: Бычкова Евдокія
Рождение ребёнка
05.08.1914
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Бычкова Евдокія