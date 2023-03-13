Бычкова Екатерина Егорова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бычкова Екатерина Егорова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
18.02.1872

Сын: Бычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бычковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
07.04.1874

Дочь: Власова Ирина

Отец ребёнка: Бычковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
29.03.1880

Сын: Бычковъ Иванъ

Отец ребёнка: Бычковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
09.07.1892

Сын: Бычковъ Гавриилъ

Отец ребёнка: Бычковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
18.04.1898

Дочь: Александра

Отец ребёнка: Бычковъ Василий

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Бычковъ Василий

Отец ребёнка: Бычковъ Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бычковъ Василий

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