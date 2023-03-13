Бычкова Екатерина Егорова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
18.02.1872
Сын: Бычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бычковъ Василий
Рождение ребёнка
07.04.1874
Дочь: Власова Ирина
Отец ребёнка: Бычковъ Василий
Рождение ребёнка
29.03.1880
Сын: Бычковъ Иванъ
Отец ребёнка: Бычковъ Василий
Рождение ребёнка
09.07.1892
Сын: Бычковъ Гавриилъ
Отец ребёнка: Бычковъ Василий
Рождение ребёнка
18.04.1898
Дочь: Александра
Отец ребёнка: Бычковъ Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Бычковъ Василий
Отец ребёнка: Бычковъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Бычковъ Василий