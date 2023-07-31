Клочков Роман Кириллович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Клочков Кирилл Иванович
Мать: Клочкова Анна Абрамьевна
Рождение ребёнка
08.11.1925
Мать ребёнка: Клочкова Марфа Андреевна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Клочков Константин Романович
Мать ребёнка: Клочкова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клочкова Марфа Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клочкова Марфа Андреевна
Смерть
Неизвестно