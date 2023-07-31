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Клочков Роман Кириллович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Клочков Кирилл Иванович

Мать: Клочкова Анна Абрамьевна

Рождение ребёнка
08.11.1925

Сын: Клочков Михаил Романович

Мать ребёнка: Клочкова Марфа Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочков Константин Романович

Мать ребёнка: Клочкова Марфа Андреевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочков Иван Романович

Мать ребёнка: Клочкова Марфа Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Марфа Андреевна

Смерть
Неизвестно