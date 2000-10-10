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Клочков Михаил Романович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.11.1925

Дата смерти

10.10.2000

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925

Отец: Клочков Роман Кириллович

Мать: Клочкова Марфа Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
03.04.1952

Сын: Клочков Геннадий Михайлович

Мать ребёнка: Клочкова Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Юрченко Лидия Михайловна

Мать ребёнка: Клочкова Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова Анна Ивановна

Смерть
10.10.2000
Похороны
Неизвестно
Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область