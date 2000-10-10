Клочков Михаил Романович
Место рождения
Дата рождения08.11.1925
Дата смерти10.10.2000
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1925
Отец: Клочков Роман Кириллович
Мать: Клочкова Марфа Андреевна
Рождение ребёнка
03.04.1952
Сын: Клочков Геннадий Михайлович
Мать ребёнка: Клочкова Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Юрченко Лидия Михайловна
Мать ребёнка: Клочкова Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Клочкова Анна Ивановна
Смерть
10.10.2000
Похороны
Неизвестно
Терса, Вольский муниципальный район, Саратовская область