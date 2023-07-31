Клочкова (Клочкова) Анна Абрамьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.10.1892
Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
20.10.1905
Дочь: Голубнова Пелагея Кирилловна
Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Малышева Матрёна Кирилловна
Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно