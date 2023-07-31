Клочкова (Клочкова) Анна Абрамьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Клочкова) Анна Абрамьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.10.1892

Сын: Клочков Иван Кириллович

Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
20.10.1905

Дочь: Голубнова Пелагея Кирилловна

Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Малышева Матрёна Кирилловна

Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клочков Роман Кириллович

Отец ребёнка: Клочков Кирилл Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Кирилл Иванович

Смерть
Неизвестно
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