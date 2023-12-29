Шилова (Гайдина) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилова (Гайдина) Мария Павловна

Шилова (Гайдина) Мария Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1903

Дата смерти

31.10.1983

Пол

Женский

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903

Отец: Гайдин Павел

Мать: Гайдина Екатерина

Рождение ребёнка
08.11.1927

Дочь: Полумеева Анна Алексеевна

Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
28.03.1930

Сын: Шилов Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
25.02.1933

Дочь: Шилова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
26.12.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шилов Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шилов Алексей Ефимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудов Митрофан Гаврилович

Отец ребёнка: Рудов Гаврила

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рудов Гаврила

Смерть
31.10.1983
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close