Шилова (Гайдина) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1903
Дата смерти31.10.1983
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1903
Отец: Гайдин Павел
Мать: Гайдина Екатерина
Рождение ребёнка
08.11.1927
Дочь: Полумеева Анна Алексеевна
Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
28.03.1930
Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
25.02.1933
Дочь: Шилова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
1941
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
26.12.1943
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шилов Алексей Ефимович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Рудов Митрофан Гаврилович
Отец ребёнка: Рудов Гаврила
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рудов Гаврила
Смерть
31.10.1983