Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1927

Дата смерти

14.06.2001

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Муж

1924 г.р.

Дети

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927

Отец: Шилов Алексей Ефимович

Мать: Шилова (Гайдина) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полумеев Федор Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полумеев Федор Митрофанович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полумеев Федор Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Полумеев Федор Митрофанович

Рождение ребёнка
16.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Полумеев Федор Митрофанович

Смерть
14.06.2001

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