Полумеева (Шилова) Анна Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1927
Дата смерти14.06.2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1927
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.03.1952
Смерть
14.06.2001