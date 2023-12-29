Шилова (Шилова) Анастасия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШилова (Шилова) Анастасия Алексеевна

Шилова (Шилова) Анастасия Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.02.1933

Дата смерти

22.04.1994

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933

Отец: Шилов Алексей Ефимович

Мать: Шилова (Гайдина) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.04.1994

Мы используем куки для улучшения работы сайта.