Шилова (Шилова) Анастасия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.02.1933
Дата смерти22.04.1994
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
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Смерть
22.04.1994