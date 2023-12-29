Рудов Митрофан Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1994
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рудов Гаврила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
пастух
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Около 1994