Рудов Митрофан Гаврилович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудов Митрофан Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1994

Пол

Мужской

Отец

Мать

1903 г.р.

Дети

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рудов Гаврила

Мать: Шилова (Гайдина) Мария Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рудов Иван Митрофанович

Мать ребёнка: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
пастух
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Около 1994

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