Шилов Алексей Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1930
Дата смерти20.12.2004
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1930
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.08.1954
Актовая запись №17 от 19.08.1954 г, место регистрации Старо_Меловатский сельсовет Петропавловского района
Рождение ребёнка
26.05.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилова (Мельникова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
11.11.1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шилова (Мельникова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
26.04.1959
Мать ребёнка: Шилова (Мельникова) Мария Павловна
Смерть
20.12.2004
могила №0264 Михнеевское кладбище (МЭЗ Малаховка) умер в больнице им. Моники г. Москвы диагноз: сердечная недостаточность, лейкоз