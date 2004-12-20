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Шилов Алексей Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1930

Дата смерти

20.12.2004

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1931 г.р.

Дети

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1959 г.р.

Добавил:

МБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1930

Отец: Шилов Алексей Ефимович

Мать: Шилова (Гайдина) Мария Павловна

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
19.08.1954

Жена: Шилова (Мельникова) Мария Павловна

Актовая запись №17 от 19.08.1954 г, место регистрации Старо_Меловатский сельсовет Петропавловского района
Рождение ребёнка
26.05.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова (Мельникова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
11.11.1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шилова (Мельникова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
26.04.1959

Сын: Шилов Алексей Алексеевич

Мать ребёнка: Шилова (Мельникова) Мария Павловна

Смерть
20.12.2004
могила №0264 Михнеевское кладбище (МЭЗ Малаховка) умер в больнице им. Моники г. Москвы диагноз: сердечная недостаточность, лейкоз

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