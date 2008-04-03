Кузнецова (Волощук) Наталья Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКузнецова (Волощук) Наталья Павловна

Кузнецова (Волощук) Наталья Павловна

Место рождения

Сырово, Миколаївська область

Дата рождения

?.09.1931

Дата смерти

03.04.2008

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1956 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1931

Отец: Волощук Павел

Мать: Волощук Елизавета Никитична

Сырово, Миколаївська область
Рождение ребёнка
08.01.1956

Сын: Кузнецов Юрий Владимирович

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Матвеевич

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
09.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Матвеевич

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
03.04.2008
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Центральное кладбище № 4, квартал 16, аллея 4