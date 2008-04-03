Кузнецова (Волощук) Наталья Павловна
Место рождения
Дата рождения?.09.1931
Дата смерти03.04.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.09.1931
Отец: Волощук Павел
Рождение ребёнка
08.01.1956
Сын: Кузнецов Юрий Владимирович
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Матвеевич
Рождение ребёнка
09.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кузнецов Владимир Матвеевич
Смерть
03.04.2008
Причина смерти: Рак желудка
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище № 4, квартал 16, аллея 4