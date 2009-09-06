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Кузнецов Владимир Матвеевич

Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

25.11.1935

Дата смерти

06.09.2009

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935

Отец: Каправчук Матвей

Мать: Кузнецова Мария Васильевна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
08.01.1956

Сын: Кузнецов Юрий Владимирович

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Павловна

Омск, город Омск, Омская область
Рождение ребёнка
09.12.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Павловна

Омск, город Омск, Омская область
Смерть
06.09.2009
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Причина смерти: Предположительно передозировка психотропными средствами в лечебнице
Похороны
Неизвестно
Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Центральное кладбище № 4, квартал 16, аллея 4