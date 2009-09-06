Кузнецов Владимир Матвеевич
Место рождения
Дата рождения25.11.1935
Дата смерти06.09.2009
ПолМужской
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1935
Отец: Каправчук Матвей
Рождение ребёнка
08.01.1956
Сын: Кузнецов Юрий Владимирович
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Павловна
Рождение ребёнка
09.12.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кузнецова Наталья Павловна
Смерть
06.09.2009
Причина смерти: Предположительно передозировка психотропными средствами в лечебнице
Похороны
Неизвестно
Центральное кладбище № 4, квартал 16, аллея 4