Кузнецов Юрий Владимирович
Место рождения
Дата рождения08.01.1956
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1956
Бракосочетание
06.06.1981
Рождение ребёнка
13.04.1982
Мать ребёнка: Назарова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
05.12.1983
Мать ребёнка: Назарова Надежда Васильевна
Развод
09.02.1993
Рождение ребёнка
27.11.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности