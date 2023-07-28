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Кузнецов Юрий Владимирович

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Место рождения

Омск, город Омск, Омская область

Дата рождения

08.01.1956

Пол

Мужской

Отец

1935 г.р.

Мать

1931 г.р.

Жена

1957 г.р.
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Дети

1982 г.р.
1983 г.р.
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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.1956

Отец: Кузнецов Владимир Матвеевич

Мать: Кузнецова Наталья Павловна

Омск, город Омск, Омская область
Бракосочетание
06.06.1981

Жена: Назарова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
13.04.1982

Сын: Кузнецов Евгений Юрьевич

Мать ребёнка: Назарова Надежда Васильевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.12.1983

Сын: Кузнецов Алексей Юрьевич

Мать ребёнка: Назарова Надежда Васильевна

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Развод
09.02.1993

Жена: Назарова Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
27.11.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Кемерово, Кемеровский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности