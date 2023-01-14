село Сырово, село Сырово, Миколаївська область (на 2018) — Familio

Сырово

Миколаївська область (на 2018)

Статус
жилой
Тип
село
Координаты
Купить футболкус историей этого места

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

Скрыть

Местные сообщества

Присоединяйтесь
Чат по генеалогии православного духовенства

Находки

Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
Показать все

Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Херсонская губерния, Ананьевский уезд
1282Сырово, с. южн. пос.при рч. Кодымке.532831410961087Церковь православная 1.

Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года

Список важнейших селений
Херсонская губерния, Ананьевский уезд, Врадиевская волость
293. Сырова, село бывшее государственное, при речке Кодыме, дворов 496, жителей 2437, церковь православная, школа, 2 лавки

Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года

НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
Ананьевский уезд, Врадиевская волость
село Сырово (сельское общество)1125193725414478
хутора Сыровские8192140На зем. кр. с. Сырово.

Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)

Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
Миколаївська область
А-16002Сировеселоцентр сільської радир-н Врадіївськийсільрада Сирівська
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close