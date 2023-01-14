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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Место упоминается в справочниках:
• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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• Списки участников Первой Мировой войны (проект СВРТ)
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1282Сырово, с. южн. пос.при рч. Кодымке.532831410961087Церковь православная 1.
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
293. Сырова, село бывшее государственное, при речке Кодыме, дворов 496, жителей 2437, церковь православная, школа, 2 лавки
Список населённых мест Херсонской губернии 1916 года
НазваниеНаличных хозяйствМужчинЖенщинВсегоВерст от ближайшего поселения
село Сырово (сельское общество)1125193725414478
хутора Сыровские8192140На зем. кр. с. Сырово.
Государственный реестр географических названий Украины (за 2018 год)
Реєстраційний номерУнормована назваТип населеного пунктуАдміністративний статусРайонМіська, сільська/селищна рада
А-16002Сировеселоцентр сільської радир-н Врадіївськийсільрада Сирівська