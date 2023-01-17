Красулин Алексей Яковлевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1840
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840
Бракосочетание
Около 1855
Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.
Дочь: Красулина Татиана (Татьяна) Алексеевна
Мать ребёнка: Красулина Татьяна Ивановна
Рождение ребёнка
01.04.1870 ст.
Сын: Красулин Георгий Алексеевич
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Красулин Павел Алексеевич
Мать ребёнка: Красулина Ирина Васильевна
Смерть
Неизвестно