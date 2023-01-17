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Красулин Алексей Яковлевич

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Место рождения

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1840

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1840

Отец: Красулин Яков Кузьмич

Мать: Красулина Анастасия Васильевна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1855

Жена: Красулина Татьяна Ивановна

Рождение ребёнка
07.01.1858 ст.

Дочь: Красулина Татиана (Татьяна) Алексеевна

Мать ребёнка: Красулина Татьяна Ивановна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
01.04.1870 ст.

Сын: Красулин Георгий Алексеевич

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Около 1870

Жена: Красулина Ирина Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Красулин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Красулина Ирина Васильевна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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