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Красулин Яков Кузьмич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1783

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783

Отец: Красулин Кузьма

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1800

Дочь: Красулина Марфа Яковлевна

Мать ребёнка: Красулина Елена

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1804

Дочь: Красулина Христиана Яковлевна

Мать ребёнка: Красулина Елена

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
28.10.1823

Жена: Красулина Ирина Лукинична

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Красулина Агафья Яковлевна

Мать ребёнка: Красулина Ирина Лукинична

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1835

Жена: Красулина Анастасия Васильевна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Красулин Михайло Яковлевич

Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Красулин Гавриил Яковлевич

Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Красулин Алексей Яковлевич

Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Красулин Иоанн Яковлевич

Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1844

Сын: Красулин Александр Яковлевич

Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Красулина Елена

Смерть
Неизвестно
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