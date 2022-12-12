Красулин Яков Кузьмич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1783
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1783
Отец: Красулин Кузьма
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1800
Дочь: Красулина Марфа Яковлевна
Мать ребёнка: Красулина Елена
Рождение ребёнка
Около 1804
Дочь: Красулина Христиана Яковлевна
Мать ребёнка: Красулина Елена
Бракосочетание
28.10.1823
Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Красулина Агафья Яковлевна
Мать ребёнка: Красулина Ирина Лукинична
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Красулин Михайло Яковлевич
Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1839
Сын: Красулин Гавриил Яковлевич
Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Красулин Алексей Яковлевич
Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
1842
Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна
Рождение ребёнка
15.08.1844
Сын: Красулин Александр Яковлевич
Мать ребёнка: Красулина Анастасия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Красулина Елена
Смерть
Неизвестно