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Красулина Анастасия Васильевна

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Место рождения

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

Около 1822

Дата смерти

1858

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Около 1835

Муж: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 1836

Сын: Красулин Михайло Яковлевич

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1839

Сын: Красулин Гавриил Яковлевич

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Красулин Алексей Яковлевич

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1842

Сын: Красулин Иоанн Яковлевич

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
15.08.1844

Сын: Красулин Александр Яковлевич

Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
1858
Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
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