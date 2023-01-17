Красулина Анастасия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1822
Дата смерти1858
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1835
Рождение ребёнка
Около 1836
Сын: Красулин Михайло Яковлевич
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
1839
Сын: Красулин Гавриил Яковлевич
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Красулин Алексей Яковлевич
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
1842
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Рождение ребёнка
15.08.1844
Сын: Красулин Александр Яковлевич
Отец ребёнка: Красулин Яков Кузьмич
Смерть
1858