Красулина Ирина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Красулина Ирина Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1840 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 1870

Муж: Красулин Алексей Яковлевич

Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Красулин Павел Алексеевич

Отец ребёнка: Красулин Алексей Яковлевич

Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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