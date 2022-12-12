Красулина Ирина Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1870
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Красулин Павел Алексеевич
Отец ребёнка: Красулин Алексей Яковлевич
Устиново, Пермский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно