Лукьянова (Кондратюк) Вера
Место рожденияс. Петропавловка, Ольгинский район
Дата рождения23.09.1920
Дата смерти01.11.2008
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1920
Отец: Кондратюк Федор
Мать: Кондратюк Ольга
с. Петропавловка, Ольгинский район
Рождение ребёнка
29.06.1941
Сын: Лукьянов Юрий
Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий
Рождение ребёнка
1943
Сын: Лукьянова Борис
Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий
Россия
Рождение ребёнка
16.08.1951
Сын: Лукьянов Александр
Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Лукьянов Дмитрий
Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
01.11.2008
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно