Лукьянова (Кондратюк) Вера — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянова (Кондратюк) Вера

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Место рождения

с. Петропавловка, Ольгинский район

Дата рождения

23.09.1920

Дата смерти

01.11.2008

Пол

Женский

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.09.1920

Отец: Кондратюк Федор

Мать: Кондратюк Ольга

с. Петропавловка, Ольгинский район
Рождение ребёнка
29.06.1941

Сын: Лукьянов Юрий

Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий

Рождение ребёнка
1943

Сын: Лукьянова Борис

Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий

Россия
Рождение ребёнка
16.08.1951

Сын: Лукьянов Александр

Отец ребёнка: Лукьянов Дмитрий

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лукьянов Дмитрий

Работа или профессия
Неизвестно
Учитель
Смерть
01.11.2008
Партизанск, Партизанский, Приморский край
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
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