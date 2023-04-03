Кондратюк Федор
Место рожденияс. Молчановка, Украина
Дата рождения1881
Дата смерти1945
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Молчановка, Украина
Рождение ребёнка
23.09.1920
Дочь: Лукьянова Вера
Мать ребёнка: Кондратюк Ольга
с. Петропавловка, Ольгинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кондратюк Ольга
Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Смерть
1945
Причина смерти: Туберкулез