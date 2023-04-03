Кондратюк Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратюк Федор

Кондратюк Федор

Место рождения

с. Молчановка, Украина

Дата рождения

1881

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1889 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1881

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Молчановка, Украина
Рождение ребёнка
23.09.1920

Дочь: Лукьянова Вера

Мать ребёнка: Кондратюк Ольга

с. Петропавловка, Ольгинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кондратюк Ольга

Работа или профессия
Неизвестно
Колхозник
Смерть
1945
Причина смерти: Туберкулез
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close