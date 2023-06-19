Лукьянов Дмитрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянов Дмитрий

Место рождения

Озерки, Октябрьский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

20.02.1914

Дата смерти

?.08.1982

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1914

Отец: Лукьянов Афанасий

Мать: Лукьянов Лукерья

Озерки, Октябрьский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
29.06.1941

Сын: Лукьянов Юрий

Мать ребёнка: Лукьянова Вера

Рождение ребёнка
1943

Сын: Лукьянова Борис

Мать ребёнка: Лукьянова Вера

Россия
Рождение ребёнка
16.08.1951

Сын: Лукьянов Александр

Мать ребёнка: Лукьянова Вера

Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукьянова Вера

Работа или профессия
Неизвестно
НКВД
Смерть
?.08.1982
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно
Спасск-Дальний, Спасск-Дальний, Приморский край