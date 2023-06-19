Лукьянов Дмитрий
Место рождения
Дата рождения20.02.1914
Дата смерти?.08.1982
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1914
Отец: Лукьянов Афанасий
Мать: Лукьянов Лукерья
Рождение ребёнка
29.06.1941
Сын: Лукьянов Юрий
Мать ребёнка: Лукьянова Вера
Рождение ребёнка
1943
Сын: Лукьянова Борис
Мать ребёнка: Лукьянова Вера
Россия
Рождение ребёнка
16.08.1951
Сын: Лукьянов Александр
Мать ребёнка: Лукьянова Вера
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукьянова Вера
Работа или профессия
Неизвестно
НКВД
Смерть
?.08.1982
Причина смерти: Рак
Похороны
Неизвестно