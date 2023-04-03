Кондратюк (Онищук) Ольга
Место рожденияс. Молчановка, Украина
Дата рождения1889
Дата смерти1971
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Молчановка, Украина
Рождение ребёнка
23.09.1920
Дочь: Лукьянова Вера
Отец ребёнка: Кондратюк Федор
с. Петропавловка, Ольгинский район
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кондратюк Федор
Смерть
1971
с. Петропавловка, Ольгинский район
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
с. Петропавловка, Ольгинский район