Кондратюк (Онищук) Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратюк (Онищук) Ольга

Место рождения

с. Молчановка, Украина

Дата рождения

1889

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1881 г.р.

Дети

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Молчановка, Украина
Рождение ребёнка
23.09.1920

Дочь: Лукьянова Вера

Отец ребёнка: Кондратюк Федор

с. Петропавловка, Ольгинский район
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кондратюк Федор

Смерть
1971
с. Петропавловка, Ольгинский район
Причина смерти: Диабет
Похороны
Неизвестно
с. Петропавловка, Ольгинский район
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